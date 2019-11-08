«هوس بيريز» يحرم برشلونة وليفربول من ضم رودريجو

نواف السالم(صدى):

أثار تألق البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد بتسجيله “هاتريك ” في شباك غلطة سراى التركي في دوري أبطال أووبا متفوقاً على كبار النجوم ، الحديث حول أسباب تفويت الفرصة على ليفربول وبرشلونه للفوز بخدماته .

وأكدت تقارير صحفية أن برشلونة كان يسعى بالفعل لضم النجم الشاب صاحب الـ “18 ” عام عندما كان لاعباً بسانتوس البرازيلي وتم التواصل مع والده الذي طلب الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 50 مليون يورو واستقرت المفاوضات على 45 مليون يورو .

وقالت أن برشلونة كان مطمئن أن ريال مدريد لن ينافسه في الصفقة بعدما ضم فينسيوس جونيور بـ45 مليون يورو ، إلا أن برشلونة فوجئ بتدخل “بيريز ” المريض بالبحث عن نيمار جديد والذي استطاع إقناع رئيس سانتوس ببيع اللاعب مقابل 40 مليون يورو .

وكشفت مصادر أيضاً ، أن ليفربول كان مهتم باللاعب وكان يرغب في ضمه إلا أن عرضه كان ضعيف .

وأنفق رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز ” 120 مليون يورو في رحلة البحث عن نيمار جديد من أجل لاعبي لم يلعبا بشكل جديد حتى نجح في ضم ” رودريجو ” .

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