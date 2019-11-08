جريمة صادمة.. معلمان يهتكان عرض طالبة كفيفة بمدرسة

نيودلهي(صدى):

في أبشع الجرائم على الإطلاق ، تعرضت فتاة كفيفة بإحدى المدارس الداخلية بالهند للإغتصاب على يد معلميها .

وفي التفاصيل ، فقد روت الفتاه ما جرى لها لعمتها بعد شهور على الواقعتين بسبب خوفها وخجلها مما حدث لتبلغ الأخيرة الشرطة على الفور .

وقالت الفتاة”15 ” عام أن معلمها الأول “31 ” عام استدرجها لحجرة الموسيقى واغتصبها ، وبعدها بنحو ثلاثة أيام فعل الآخر ” 62″ عام الجريمة الشنيعة بنفس الطريقة .

وأثارت الحادثة الرأي العام بالهند وسط إنطلاق مظاهرات حاشدة لمحاربة “ثقافة الإغتصاب ” بعد ظهور بيانات تؤكد تعرض 40 ألف حالة سنوية للإغتصاب الهند .

أما مدرسة الفتاة فقد أقالت المعلمين اللذين هربا فور افتضاح أمرهما ، وقالت المدرسة أنها تساعد في التحقيق .