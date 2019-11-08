عمرو دياب يصدم جمهوره: «لا أحب مشاهدتكم أثناء الحفلات »

القاهرة(صدى):

اعترف الفنان عمرو دياب بأنه لا يحبّ مشاهدة جمهوره أثناء الحفلات قبل صعوده على المسرح، مبينا أنه يصعد مرةً واحدةً إلى المسرح ثم يرى الجمهور، وتعوّد على ذلك في حفلاته منذ زمنٍ.

ولفت دياب خلال حواره في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب:” أُصدر أغنية كل 15 يوماً”، معبرا عن سعادته البالغة بجمهور الرياض وكل الحاضرين.

وأوضح دياب: اخترعت فكرة الغناء قبل أن أدخل المسرح، كان هذا منذ زمن بعيد، خلال فترة عملي بشارع الهرم تأخرت في أحد الأيام لبعض الوقت، وحينما وصلت أخذت الميكروفون وغنيت قليلاً حتى وصلت إلى المسرح فرأيت الجمهور معجبين بالأمر فكررته كثيراً”.