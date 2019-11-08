سيدة قروية تقبل «يد» إيفانكا ترامب بـ المغرب
قبلت سيدة قروية ” يد ” إيفانكا ترامب خلال زيارتها أمس الخميس لضواحي مدينة سيدي قاسم في المغرب.
وأثار هذا الموقف ردود فعل مستاءة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المتابعون ما أقدمت عليه السيدة القروية إهانة للمرأة المغربية.
فيما رأى آخرون أنه تقليد سائد في بعض المناطق؛ للتعبير عن الترحيب بالضيف.
وكانت ” إيفانكا ” قد أطلقت أمس الخميس عملية تمليك الأراضي الجماعية، التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 47 دقيقة
حصل لي في قرية يمنية نائية تابعة لمنطقة المحويت تبعد كثيرا عن العاصمة صنعاء
المستقبلين 3 قبلوا يدي وقبلت اياديهم. هكذا عادة الاستقبال أحسن من القبلات على الخد مثل النساء