سيدة قروية تقبل «يد» إيفانكا ترامب بـ المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

قبلت سيدة قروية ” يد ” إيفانكا ترامب خلال زيارتها أمس الخميس لضواحي مدينة سيدي قاسم في المغرب.

وأثار هذا الموقف ردود فعل مستاءة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المتابعون ما أقدمت عليه السيدة القروية إهانة للمرأة المغربية.

فيما رأى آخرون أنه تقليد سائد في بعض المناطق؛ للتعبير عن الترحيب بالضيف.

وكانت ” إيفانكا ” قد أطلقت أمس الخميس عملية تمليك الأراضي الجماعية، التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية.