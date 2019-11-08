تهديدات بتغيير موعد الكلاسيكو للمرة الثانية
كشفت تقاير صحفية عن إحتمال تغيير موعد مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تم تأجيلها من 26 أكتوبر الماضي إلى 18 ديسمبر المقبل .
وأكدت أن رابطة الدوري الإسباني طعنت على قرار الإتحاد الإسباني الذي أجل المباراة لهذا الموعد بناءً على إقتراح الناديين .
وقالت الرابطة مهددة : سنتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية ، لا يوجد لائحة تسمح للأندية بإختيار موعد المباراه .
وأضافت أن إقامة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر سيؤثر بلا شك على مسابقة كأس الملك التي ستكون في نفس اليوم .
وكانت هناك مظاهرات حاشدة بعد سجن 9 زعماء إنفصاليين بكتالونيا ووقعت إشتباكات مع الشرطة ما أثار المخاوف في إسبانيا وتم على أثرها تأجيل المباراه في المرة الأولى .
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