تهديدات بتغيير موعد الكلاسيكو للمرة الثانية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقاير صحفية عن إحتمال تغيير موعد مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تم تأجيلها من 26 أكتوبر الماضي إلى 18 ديسمبر المقبل .

وأكدت أن رابطة الدوري الإسباني طعنت على قرار الإتحاد الإسباني الذي أجل المباراة لهذا الموعد بناءً على إقتراح الناديين .

وقالت الرابطة مهددة : سنتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية ، لا يوجد لائحة تسمح للأندية بإختيار موعد المباراه .

وأضافت أن إقامة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر سيؤثر بلا شك على مسابقة كأس الملك التي ستكون في نفس اليوم .

وكانت هناك مظاهرات حاشدة بعد سجن 9 زعماء إنفصاليين بكتالونيا ووقعت إشتباكات مع الشرطة ما أثار المخاوف في إسبانيا وتم على أثرها تأجيل المباراه في المرة الأولى .