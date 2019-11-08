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التدخين سبب رئيسي وراء الأمراض النفسية والعقلية

التدخين سبب رئيسي وراء الأمراض النفسية والعقلية
لندن (صدى):

من المعروف لدى الكثيرين الأضرار الصحية الخطيرة للتدخين التي قد تودي بحياة الإنسان ، إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت عن أضرار أخرى لا تقل خطورة .

وأكدت الدراسة البريطانية الصادرة عن جامعة بريستول أن التدخين سبب رئيسي وراء أمراض نفسية وعقلية خطيرة أبرزها الإكتئاب وانفصام الشخصية .

وقالت الدراسة أن المدخنين يواجهون ضعفي خطر الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية ، بل إن هناك علاقة طردية بينهما إذ يزداد إقبال لمرضى النفسيين على التدخين بنسبة 50% مقارنةً بغيرهم .

وأرجع العلماء ذلك إلى التأثير المباشر على الموصلات العصبية بجسم الإنسان وتضارب إنتاج الهرمونات العاطفية ، داعين إلى ضرورة تجنب مواد التبغ .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 40 دقيقة

كذابين ناس اعمارهم ١٢٠ وعا يشين ويدخنون زي الفل

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 40 دقيقة

كذابين ناس اعمارهم ١٢٠ وعا يشين ويدخنون زي الفل

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 40 دقيقة

كذابين ناس اعمارهم ١٢٠ وعا يشين ويدخنون زي الفل

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