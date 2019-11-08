التدخين سبب رئيسي وراء الأمراض النفسية والعقلية

لندن (صدى):

من المعروف لدى الكثيرين الأضرار الصحية الخطيرة للتدخين التي قد تودي بحياة الإنسان ، إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت عن أضرار أخرى لا تقل خطورة .

وأكدت الدراسة البريطانية الصادرة عن جامعة بريستول أن التدخين سبب رئيسي وراء أمراض نفسية وعقلية خطيرة أبرزها الإكتئاب وانفصام الشخصية .

وقالت الدراسة أن المدخنين يواجهون ضعفي خطر الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية ، بل إن هناك علاقة طردية بينهما إذ يزداد إقبال لمرضى النفسيين على التدخين بنسبة 50% مقارنةً بغيرهم .

وأرجع العلماء ذلك إلى التأثير المباشر على الموصلات العصبية بجسم الإنسان وتضارب إنتاج الهرمونات العاطفية ، داعين إلى ضرورة تجنب مواد التبغ .