القضاء الأمريكي يغرم ترامب مليوني دولار

واشنطن(صدى):

قضت محكمة في نيويورك، على دونالد ترامب بدفع تعويضات قدرها مليوني دولار في إطار اتفاق ودي، جراء استخدامه جمعيته الخيرية لأغراض سياسية.

وقالت القاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك ساليان سكاربولا: “على رئيس الولايات المتحدة دفع مليوني دولار من التعويضات لتسوية دعوى مدنية عرضتها القاضية الديمقراطية ليتيسيا جيمس”.

ووجهت القاضية لترامب تهمة باستخدام أموال الجمعية لتسوية ملاحقات قانونية والترويج لفنادقه ولتغطية نفقات شخصية، بما في ذلك شراء لوحة شخصية له لعرضها في أحد نوادي الغولف التي يملكها.

وكانت جيمس رفعت دعوي على “جمعية ترامب” في يونيو من العام الماضي، بسبب “سلوكها غير القانوني الدائم” بما في ذلك تنسيق غير مناسب بين العمل الخيري والحملة الرئاسية التي جرت في 2016، كما أن ترامب وافق على إغلاق الجمعية في ديسمبر، لكن الدعوى استمرت مع مطالبة الادعاء بتعويضات تبلغ 7 ملايين دولار.

وأوضحت جيمس في بيان أن الحكم يشكل “انتصارا تاريخيا لجهودنا لحماية الأموال الخيرية ومحاسبة الذين يستخدمون الأعمال الخيرية لغايات شخصية”.