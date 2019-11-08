نصائح تساعدك في جذب اهتمام زوجك
تشعر بعض النساء بـ ” الإهمال ” من جهة زوجها ، لتبدأ في توجيه اللوم لـ الزوج؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الطرق التي ستساعدك في للحصول على اهتمام زوجك.
– أعطيه بعض الوقت
حاولي أن تعطيه بعض المساحة لاستكشاف الأشياء ففي بعض الأحيان حتاجي أنتِ وزوجكِ إلى أخذ استراحة وترك الأمور تسير في وتيرتها.
– كوني لطيفة وإيجابية
مقابلة اهماله بلطف وإيجابية، عندما تكوني كريمة وودودة معه في الأوقات العصيبة، قد يدرك كيف أن سلوكه قد يؤذيكِ.
– بدء محادثة صحية
يجب عليك الجلوس مع زوجكِ ومحاولة حثه على التحدث عنها، فالمحادثة الصحية أفضل من لعبة اللوم التي يتورط فيها الأزواج عندما يختلفون مع بعضهم البعض.
– محاولة تلبية احتياجاته
الرجال عادة لا يعبرون عن احتياجاتهم قد يريدون شيئًا ولكن قد لا يطلبون ذلك دائمًا؛ لذا حاولي التحدث معه و التعرف على ما يرديه وإن كان الأمر متاح لا مانع من تلبية ما يرغب فيه.
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