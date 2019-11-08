نصائح تساعدك في جذب اهتمام زوجك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تشعر بعض النساء بـ ” الإهمال ” من جهة زوجها ، لتبدأ في توجيه اللوم لـ الزوج؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الطرق التي ستساعدك في للحصول على اهتمام زوجك.

– أعطيه بعض الوقت

حاولي أن تعطيه بعض المساحة لاستكشاف الأشياء ففي بعض الأحيان حتاجي أنتِ وزوجكِ إلى أخذ استراحة وترك الأمور تسير في وتيرتها.

– كوني لطيفة وإيجابية

مقابلة اهماله بلطف وإيجابية، عندما تكوني كريمة وودودة معه في الأوقات العصيبة، قد يدرك كيف أن سلوكه قد يؤذيكِ.

– بدء محادثة صحية

يجب عليك الجلوس مع زوجكِ ومحاولة حثه على التحدث عنها، فالمحادثة الصحية أفضل من لعبة اللوم التي يتورط فيها الأزواج عندما يختلفون مع بعضهم البعض.

– محاولة تلبية احتياجاته

الرجال عادة لا يعبرون عن احتياجاتهم قد يريدون شيئًا ولكن قد لا يطلبون ذلك دائمًا؛ لذا حاولي التحدث معه و التعرف على ما يرديه وإن كان الأمر متاح لا مانع من تلبية ما يرغب فيه.