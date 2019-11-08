خدمة جديدة لإنهاء معاناة السفر برفقة الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يواجه الآباء الكثير من الصعوبات أثناء إصطحاب الأطفال في السفر مما قد يدفعهم لإلغاء فرص كثيرة للتنقل والرحلات أو تحمل مشقة الأطفال في السفر على غير راحة.

ورغم صعوبة تصور وجود حل لتلك المشكلة المزمنة ، إلا ان موقع “إير بير ” للتسويق نجح في إبتكار خدمة جديدة تتيح للوالدين تواجد جليسة أطفال في الرحلات الجوية ترافق الطفل وتهتم به وتسليه وتحمل عنك مسؤولية الإطعام أو حتى تغيير الحفاضات .

والمثير للدهشة أنك لن تضطر لدفع تذكرة لتلك الجليسة لنها ستكون إحدى الراكبات بالفعل وستتكلف فقط دفع أجرها بالساعة نظير خدماتها .

وتعتمد فكرة الموقع على تحقيق التعاون بين الآباء من ركاب الطائرات والسيدات على متن الطائرة اللاتي لديهن الإستعداد لتقديم المساعدة .

وبالفعل تم تقديم الخدمة على بعض الخطوط الجوية وسيتم تعميمها قريباً بعدما لاقت ترحيب كبير .