أسرة تتهم مستشفى بيش بالتقصير خلال عملية ولادة.. والصحة ترد

أبها(صدى):

وجه مواطنون من أسرة واحدة اتهامًا لـ مستشفى ” بيش ” بالتقصير خلال عملية ولادة طبيعية لابنتهم؛ والتسبب في تمزق بالكتف للمولودة مطالبين بعلاجها ومحاسبة المتسبب.

وعن ذلك، قالت ” الأسرة ” : ” كانت قناة الولادة ضيقة بسبب عدم توسيعها مما أدى إلى احتباس الطفلة لدقائق، وهذا شكل خطرًا على حياتها ” .

وتابعوا حديثهم: ” حاولت الممرضة المساعدة ولكن لم تنجح لعدم اختصاصها فحضرت ومسكوا الطفلة وسحبوها وتمت الولادة، خرجت الطفلة لا تبكي ولا تتحرك حتى وقت قصير ” .

وقالت ” الأم ” أنهم أخبروها بعد صمت طويل أن المولودة تعاني خلعًا في الكتف، وبعدها أخبروها بتمزق الأعصاب وأن يدها لم تتحرك منذ الولادة.

فيما رد المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد بن حسين دراج قائلآ: ” كانت ولادة مع تعسر الكتف والذي يتزامن أحيانًا مع شد على الضفيرة العصبية، وقد تقدم والد الطفلة بشكواه للتعامل معها وفق نظام مزاولة المهن الصحية ” .