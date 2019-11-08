الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف عن سبب تقبيله رأس أصالة خلال فعالية «سهم»
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مقطع فيديو متداول له أثناء تقبيل رأس الفنانة السورية أصالة نصري، خلال فعالية “سهم”، قائلا:” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة، وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم”.
ولفت الأمير عبدالرحمن عبر حسابه في موقع “تويتر”: “سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك، الموضوع لا يتعدى ذلك وإلا ما فعلته علناً، أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه”.
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