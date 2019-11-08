الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف عن سبب تقبيله رأس أصالة خلال فعالية «سهم»

الرياض(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مقطع فيديو متداول له أثناء تقبيل رأس الفنانة السورية أصالة نصري، خلال فعالية “سهم”، قائلا:” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة، وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم”.

ولفت الأمير عبدالرحمن عبر حسابه في موقع “تويتر”: “سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك، الموضوع لا يتعدى ذلك وإلا ما فعلته علناً، أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه”.