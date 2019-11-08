بالفيديو.. «الروقي» يكشف سبب تشجيع سعود آل سويلم لـ أوراوا على حساب الهلال

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على إعلان سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السابق، تشجيعه نادي ” أوراوا ريد دياموندز ” على حساب نادي الهلال.

وعن ذلك، قال ‘ الروقي ” : ” سعود آل سويلم طالع لقول هذا الكلام، هل هي مناكفة للهلاليين، هل هي إثبات أنه مش هلالي ردًا على ماجد عبدالله، ما أدري؟ ” .

وتابع: ” العام الماضي صارت مناكفة بين رئيسي الهلال والنصر تدخل في منشن رئيس النصر تجد تأييد غير طبيعي رغم أن الكلام فيه انزلاق، ويصل إلى الانزلاق الأخلاقي، وعندما تدخل منشن رئيس الهلال تجد اعتراضات ” .

وأضاف ” الروقي ” : ” طبعًا رئيس النصر تأييد مع المعرِّفات التي تظهر أنها جماهير نصراوية وليس للعموم والردود بالآلاف ” .

واستكمل: ” المعرِّفات التي تؤشر لأنها هلالية كانوا معترضين اعتراض عجيب على محمد بن فيصل، أن هذه ليست ثقافة ولا أدبيات الهلال ” .