الطريقة الصحيحة للتعامل مع تدخل الآخرين في تربية طفلك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض الأمهات منمن تدخل المحيطين بها في أسلوب تربيتها لأطفالها مما يسبب إزدواجية التربية والتناقض أمام الطفل أو الخلاف مع هؤلاء الأشخاص من دائرة الأقارب أو الأصدقاء .

ويؤكد خبراء التربية أنه لابد من التفرقة بين النصيحة الطيبة والتدخل ومن ثم وضع النقاط على الحروف ، من خلال اتباع الإرشادات التالية :

1-لا تنتقدي أسلوب تربية الأب أو الجدة أمام الطفل حتى لا تثيري خلاف بل انتظري الوقت المناسب لتعبري عن وجهة نظرك واتفقي مع والد الطفل بشكل خاص على قواعد لتربيتكما .

2-تقبلي فكرة الإختلاف مع الآخر وتذكري أن تلك التدخلات بدافع من الحب ونتيجة تجارب الجد أو الجدة التي تثبت نجاحها كثيراً بالمقارنة بالنظريات الحديثة .

3-إطلعي على أساليب التربية السليمة من مصادر موثوق بها .

4-استمعي للآخرين فإن رفضتي الفكرة فلا داعي لجدال أو نقاش لا طائل منه وأشعري الآخر بترحابك بخوفه على طفلك خاصةً إذا كانت جدته “والدتك أو حماتك ” .

5-دعمي رأيك بتعلمات الطبيب ، فمثلاً إن نصحتك الجدة بإطعام طفلك وجبة غير مناسبة فلا تقولي إنها غير صحية ، بل إعلميها أنها تعليمات الطبيب .