الطريقة الصحيحة للتعامل مع تدخل الآخرين في تربية طفلك
تعاني بعض الأمهات منمن تدخل المحيطين بها في أسلوب تربيتها لأطفالها مما يسبب إزدواجية التربية والتناقض أمام الطفل أو الخلاف مع هؤلاء الأشخاص من دائرة الأقارب أو الأصدقاء .
ويؤكد خبراء التربية أنه لابد من التفرقة بين النصيحة الطيبة والتدخل ومن ثم وضع النقاط على الحروف ، من خلال اتباع الإرشادات التالية :
1-لا تنتقدي أسلوب تربية الأب أو الجدة أمام الطفل حتى لا تثيري خلاف بل انتظري الوقت المناسب لتعبري عن وجهة نظرك واتفقي مع والد الطفل بشكل خاص على قواعد لتربيتكما .
2-تقبلي فكرة الإختلاف مع الآخر وتذكري أن تلك التدخلات بدافع من الحب ونتيجة تجارب الجد أو الجدة التي تثبت نجاحها كثيراً بالمقارنة بالنظريات الحديثة .
3-إطلعي على أساليب التربية السليمة من مصادر موثوق بها .
4-استمعي للآخرين فإن رفضتي الفكرة فلا داعي لجدال أو نقاش لا طائل منه وأشعري الآخر بترحابك بخوفه على طفلك خاصةً إذا كانت جدته “والدتك أو حماتك ” .
5-دعمي رأيك بتعلمات الطبيب ، فمثلاً إن نصحتك الجدة بإطعام طفلك وجبة غير مناسبة فلا تقولي إنها غير صحية ، بل إعلميها أنها تعليمات الطبيب .
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