استثمار 1.5 مليار ريال في المطاعم السحابية

علي القحطاني(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في مشروع «المطاعم السحابية» في الولايات المتحدة، وذلك عبر إحدى الشركات الناشئة بقيمة تعادل 400 مليون دولار «1.5 مليار ريال».

وتعد تلك المطاعم هي أحد الاتجاهات الصاعدة في عالم شركات توصيل الطعام إلى المنازل، كما تستخدم تطبيقات مثل Uber Eats وDeliveroo؛ بالإضافة إلى أنها تخدم عملاء التوصيل فقط دون الحاجة إلى فتح أبوابها للجمهور

وفي السياق نفسه، يمكن لمجموعة من المطاعم المختلفة أن تقدم وجباتها من خلال مطبخ مشترك واحد، كما تقدم طعام عالي الجودة، وخفض النفقات العامة، وزيادة الإنتاج.