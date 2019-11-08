سائق يساعد في الإطاحة على راكب مزور في جدة

نايف السالم(صدى):

ساعد قائد مركبة من برنامج ” أوبر “، الجهات الأمنية في محافظة جدة في الإطاحة بشخص من الجنسية المصرية ركب معه لإيصاله إلى جهة ما، والذي سبق صدور أمر قبض عليه بسبب تزويره العملة.

وجاء ذلك بعد الاشتباه في مبلغ أجرة التوصيل، فيما ألقت الدوريات الأمنية القبض على الراكب المزور؛ فيما كانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً من مواطن أفاد فيه بأن شخصاً مصري الجنسية ركب معه في مشوار داخل طرقات جدة عن طريق برنامج ” أوبر “.

وأوضح أنه عند دفع الحساب اشتبه في العملة المدفوعة له؛ بينما بانتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ، جرى التأكد من الحالة، وبعد الاستفسار اتضح أن على الراكب أمر قبض بسبب تزوير عملة تقيدت عليه بشرطة جدة.