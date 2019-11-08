بالصور.. إيفانكا ترامب تتألق بالزي المغربي

الرباط(صدى):

ظهرت نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، متألقة في ثوبها ” المغربي ” الطويل والذي غطى جميع أجزاء جسدها على غير العادة، وكانت بجوار الأميرة مريم المغربية، أثناء تناولهما العشاء في القصر الملكي بالرباط.

وأوضحت إيفانكا ترامب إنها تحترم الزي المغربي، وكانت قد استمتعت برحلة ليلية بعد استقبالها الأسطوري في المطار، يوم الأربعاء الماضي؛ فيما قامت بجولة في بستان زيتون بمقاطعة سيدي قاسم وشاهدت الأشجار التي تزين البستان وأشادت بالتنظيم والترتيب الموجود.

وأجرت نجلة الرئيس الأمريكي، مقابلة مع رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني ووزير الخارجية ناصر بوريطة؛ بينما حضرت حفل عشاء وكانت ترتدي زيا أشبه بـ ” القفطان ” ويعتقد أنه تم تصميمه لها خصيصا بواسطة مصممة أزياء مشهورة في المغرب.