مناقشة تعديلات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية بـ ” الشورى “

حمود العنزي(صدى):

يستعد مجلس الشورى، في جلسة الاثنين القادم، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة منها تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل (الفقرة أ) من المادة 66 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية.

وفي السياق نفسه، يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الهيئة وآخر للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير دارة الملك عبدالعزيز؛ فضلًا عن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

ويتناول المجلس، يوم الثلاثاء، التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.