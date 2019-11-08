وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن
قدّم وفد وزارة التعليم المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي الذي يعقد في الأردن، تحت عنوان “أعطونا الطفولة” عرضا مسرحيا بعنوان (التحدي ) تفاعل معه أطفال المهرجان والحضور.
وقال رئيس الوفد الدكتور بندر العسيري إن العرض الذي شاهده أكثر من 800 شخص ، كان يحمل دلالات ومضامين تؤكد قيم التعاون والعمل الجماعي والاتحاد ، وتم تقديمه في جو طفولي مع تفعيل لسينوغرافيا العرض وكافة عناصر العمل المسرحي.
وشهد العرض حضور رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة المستشار غازي العنزي والأستاذ محمد الرجب ، وبعض منسوبي الملحقية الثقافية السعودية في الأردن.
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