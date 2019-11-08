تحذيرات من تداعيات خطيرة للأرق

بكين(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجريت في الصين على مدى عشر سنوات، عن تداعيات خطيرة وعواقب وخيمة للمعاناة من الأرق والنوم بشكل أقل من اللازم.

وأوضحت الدراسة، أن من يعانون الأرق، تزيد عرضتهم للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بواقع 18%؛ حيث أن من يعانون الاضطرابات في النوم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بنسبة 18%.

أما من عانوا مشكلة واحدة فقط، فارتفع احتمال مرضهم بسبب الأرق، بمعدل 13%؛ فيما أوضح الباحث المشرف على الدراسة، ليمينغ لي، إن ما كشفت عنه الدراسة: ” يجعلنا نفترض أن تقديم علاجات سلوكية لمن يعانون اضطرابات النوم من شأنه أن يقلل حالات الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية وباقي الأمراض الأخرى ” .