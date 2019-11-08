عمرو دياب لتركي آل الشيخ: جمهور الرياض عظيم

أميرة خالد(صدى):

وجه الفنان المصري عمرو دياب الشكر للمستشار تركي آل الشيخ لإتاحة الفرصة لإقامة حفلات في الرياض بهذا الحجم؛ مشيدًا باستقبال جمهور الرياض العظيم له للمرة الثانية.

وكشف عمرو دياب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج ” الحكاية ” عن كواليس الحفل الغنائي الذي أحياه اليوم خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وقال النجم المصري: ” أنا أحاول التركيز والهدوء قبل الصعود علي المسرح وأفكر بشكل ارتجالي في كيفية لقاء الجمهور خاصة في الحفلات الكبيرة “؛ متابعًا: ” سوف أبدأ الحفل بأغنية “ساحر” بسبب تفاؤلي بها والأغنية من ألحان عمرو مصطفى وتأليف المستشار تركي آل شيخ ” .

وأضاف: ” جمهور الرياض استقبلني بشكل أبهرني خلال الحفل الذي أقيم العام الماضي ولا أستطيع أن أنظر للجمهور قبل الصعود علي المسرح ومن المقرر أن أقدم عدد من الأغاني الجديدة ” .

وتابع: ” من أهم عاداتي قبل الصعود علي المسرح ممارسة بعض التمرينات الرياضية لأن الأداء يحتاج للياقة بدنية، فالمسرح حجمه كبير وأشرب بعض الماء “؛ مختتمًا:” شاهدت مسارح في جميع أنحاء العالم وهذا المسرح لا يقل أهمية في التجهيزات الفنية التي تم إعدادها على أعلى مستوى ” .