غضب من فيديو سائق شركة نقل يقنع مواطنة بعدم الركوب نم السعوديين

عادل الحربي(صدى):

حاول سائق وافد يعمل بإحدى شركات النقل، إقناع مواطنة بعدم الركوب مع السائقين السعوديين؛ في مقطع فيديو نشرته المواطنة ليثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت المواطنة عن تعجبها من إصرار السائق على أن ” الكباتن ” السعوديين يقومون بتصرفات غير منضبطة؛ مما دفعها للدفاع عنهم بأن هناك أجانب أيضاً يقومون بأعمال غير لائقة، مؤكدة له أن ليس كل السائقين واحداً.

وفي السياق نفسه، انتشرت مطالبات بالتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات النظامية ضده، لتعمده الإساءة للمواطن السعودي وتشويه صورته.