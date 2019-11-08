أجدد التطورات في قضية مسابقة تصوير سيقان النساء بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

كشفت أنباء، اليوم الجمعة، عن أحدث التطورات في قضية مسابقة تصوير سيقان النساء التي دعا إليه شاب مقابل جائزة ذهبية لأجمل صورة.

وفي السياق نفسه، قررت النيابة العامة في الكويت، أمس الخميس، استمرار حبس الشاب حتى يوم الأحد المقبل، وذلك عقب أيام من ضبطه من قبل رجال إدارة المباحث الإلكترونية.

وفي وقت سابق، أعلن الشاب في المسابقة المثيرة للجدل أنه سيمنح خلخال ذهب باهظ الثمن لأجمل سيقان، مشترطًا أن يتم إرسال صور السيقان من قبل الفتيات اللواتي يرغبن بالمشاركة بهذه المسابقة؛ ليبرر فعله بأنه بغرض التسلية وقد قام بحذف الفيديو من جميع حساباته.