إدواردو: سأساند الهلال من المدرجات لسوء الحظ لم أشارك في المسابقة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

أكد كارلوس إدواردو، مهاجم نادي الهلال، أنه سيدعم فريقه من المدرجات في مباراته الهامة أمام أوراوا الياباني، يوم السبت، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعرب اللاعب عن أسفه الشديد جراء عدم تواجده في النهائي الآسيوي ومساعدة الهلال في تحقيق اللقب.

وقال إداواردو : لسوء الحظ، لا أستطيع اللعب في المسابقة الآسيوية، وأردت أن أتواجد في الملعب مع زملائي في الفريق، لكنني سأذهب يوم السبت إلى الملعب كمشجع، وأنا سعيد لأن الفريق في النهائي وأثق كثيرا في امكاناتنا، ودائما أدعم الفريق في مبارياته القارية من المدرجات لأننا عائلة، لذلك من المهم أن نكون جميعا معا.