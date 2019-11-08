منح الجنسية الكويتية لـ 49 شخصا وأبناء نبيل العوضي

خالد الظفيري(صدى):

صدر اليوم الخميس، مرسوم أميري وقرار وزاري بالكويت، يقضي بمنح الجنسية لـ 49 شخصًا، وإعادتها إلى 5 آخرين.

وكان من بين الخمسة الآخرين، أبناء الداعية نبيل العوضي، فيما تضمن المرسوم والقرار الوزاري الموثقان بإعادة الجنسية إلى خمسة أشخاص، ومنحها لـ 49 شخصًا بينهم (علي وعمر نبيل العوضي).

وتقوم السلطات الكويتية بسحب الجنسيات من عدد من مواطنيها لأسباب مختلفة، أعيد لاحقًا بعضها ومنهم الداعية نبيل العوضي، والإعلامي سعد العجمي.