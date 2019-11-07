المطلق : من أعظم السرقة أن يسرق المرء جاره

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، على أن السرقة من كبائر الذنوب، مؤكدا أن من أعظم السرقة أن يسرق المرء جاره.

وقال المطلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : السرقة من كبائر الذنوب، خاصة سرقة شخص لجاره.

وأضاف الشيخ : قال ﷺ لأصحابه: ((ما تقولون في السرقة))؟ قالوا: حرّمها الله ورسوله فهي حرام، قال ﷺ: ((لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره)). رواه أحمد والطبراني والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.