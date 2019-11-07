القيادة التعليمية بمكة تكرم الأبطال الفائزين بالمركز الأول بجائزة التميز الكشفي على مستوى المملكة

سعيد العجل(صدى):

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي بمكتبه الخميس: 10/ 3/ 1441هـ أشبال كشافة تعليم مكة ممثلة في فرقة أشبال ابتدائية الجموم الحائزين على المركز الأول وبيرق منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال على مستوى المملكة والتي أقيمت بمحافظة صبيا؛ وهم الطلاب خالد الجميلي وعبد الإله النجبي ورويد الأنصاري والقائد الكشفي أنور الأنصاري وقائد المدرسة سعدي العتيبي.

وأشاد الدكتور أحمد الزائدي بالأبطال وإنجازهم قائلاً: هؤلاء الأبطال مصدر فخرنا واعتزازنا، وهذا إنجاز وتميز سُجل باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، كان يقف وراءه رجال مخلصون وعمل دؤوب، مؤكداً أن كشافة مكة دائماً في المقدمة، وأنها أهل لكل تميز، ومضيفاً: أن هذه المدرسة ” ابتدائية الجموم” هي نموذج من النماذج المشرقة والمتميزة والعطاءات المتجددة بهذه المنطقة، فخورون بهم وبما يقدمون، فخورون بهذا الإنجاز، وشكر المدير العام الأبطال بقوله: نقول لكم شكراً من الأعماق على هذا التميز، ونسأل الله لكم التوفيق، ومكة تستحق أن تكون دائماً أولاً.

وأعرب المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني عن سعادته بهذه المناسبة بقوله : أولاً الحمد لله على ما تحقق ، وهكذا تعودنا من أشبال وكشافة تعليم مكة ، ليكونوا دائماً الأول على مستوى المملكة في كافة المنافسات، وهذا ليس بجديد ، ولكنه عمل بطولي ومنجز عظيم أشكر الزملاء جميعاً في إدارة النشاط الطلابي وقسم النشاط الكشفي وأيضاً الزملاء القادة الكشفيين وقائد المدرسة ورفاقه وأبنائي الطلاب الذين حققوا هذا الإنجاز الذي نفتخر فيه اليوم، مُضيفاً: شكراً لكم أولادي فالقادم لكم أجمل، وسنراكم على منصات التتويج دائماً بإذن الله.

فيما أكدّ المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد المدخلي أن أبطال كشافة مكة المكرمة حققوا منجزاً بطولياُ جديداً ومشرفاً ليس بغريب عليهم ، فهم دائماً لا يرضون إلا بالقمم والمراكز المتقدمة، مُوجهاً شكره لأبطال كشافة تعليم مكة ولإدارة النشاط الطلابي وقسم النشاط الكشفي وقائد المدرسة والقائد الكشفي وكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز الذي نفتخر به جميعاً.