الأخضر تحت 23 عامًا يصل الإمارات للمشاركة في الدورة الدولية بدبي

الرياض(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم إلى دولة الإمارات، استعدادًا للمشاركة في الدورة الدولية الودية خلال الفترة من 10 إلى 20 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتضم الدورة الدولية التي تستضيفها مدينة دبي إلى جانب ” الأخضر ” منتخبات الإمارات والبحرين وسوريا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري (26) لاعبًا للمشاركة في البطولة الودية وهم صالح الوحيمد وزيد البواردي ومحمد اليامي وعبدالله حسون وعمر العودة وعون السلولي وخليفة الدوسري وعبدالإله العمري وعبدالباسط هندي ومحمد الشنقيطي وعبدالله اليوسف ويوسف الحربي وناصر العمران وعلي الأسمري ومحمد المجحد وحسين العيسى وعلي الحسن وفواز الطريس وأيمن الخليف وخالد الغنام وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي وتركي العمار وعبدالرحمن اليامي وسعد السلولي ورمزي صولان.

ويجري ” الأخضر ” غدًا الجمعة حصته التدريبية على ملعب مدينة دبي الرياضية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة ” الثانية ” ، وإلى جواره منتخبات اليابان وسوريا وقطر ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.