وزارة الثقافة تعلن إدراج الفن والموسيقى في المناهج التعليمية

علي القحطاني(صدى):

التقى وزير الثقافة بدر آل سعود، بوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، في مقر وزارة الثقافة في الدرعية؛ لبحث أوجه التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم.

وأوضحت وزارة الثقافة أنه تم الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، ونقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة.

كما تم الاتفاق على أن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون، ودراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، وفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.