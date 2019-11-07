بالفيديو.. سعد الشثري يوضح الموقف من الاحتفال بالمولد النبي في السُنة

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ سعد الشثري، أن مقتضى الاحتفال بيوم المولد النبوي كان موجودًا في عصر النبي لكن النبي «صلّ الله عليه وسلم» تركه، وبالتالي يُعد سُنة تركية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك»، أن الحديث الخاص بظهور البهجة والسرور على النبي عندما سُئل عن يوم الاثنين وقال هذا يوم مولدي، ليس فيه إقرار بالاحتفال بالمولد النبوي.

وأشار إلى أنه لا يصح أن نستند إلى هذا الحديث للاحتفال بيوم المولد النبوي.