بالفيديو والصور.. حرم أمير منطقة الرياض تدشن حفل تخريج متدربات برامج التنمية

ريم عبدالعزيز(صدى):

دشنت صاحبة السمو الأميرة/ نورة بنت محمد بن عبدالرحمن حرم أمير منطقة الرياض .

‏مساء أمس وبحضور عدد من الاكاديميات والمتخصصات في برامج التنمية حفل تخريج متدربات برامج التنمية وذلك بدعم من جامعة الأميرة نورة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر و شركة الماجد للعود و شوكلاته لابوشيه .

حيث شهد الحفل عدد من الفقرات المتنوعة وعرض فيديو قصير عن برامج التنمية وأهدافها.

كما تم خلال الحفل تكريم الجهات المشاركة والتى قدمت الدعم للبرنامج والمشاركات فيه .