مركز الملك سلمان يطلع على الآليات والترتيبات حيال علاج اللاجئين السوريين المصابين بالفشل الكلوي في الاردن

محمد السعران(صدى):

اطلع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال زيارة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن على الاليات والترتيبات التي سيتم اتخاذها في العلاج المقدم للاشقاء السوريين في الاردن والذين يعانون من الفشل الكلوي والذي تم الاتفاق على تنفيذه باذن الله .

ويعتبر هذا المشروع واحد من عدة مشاريع يقدمها مركز الملك سلمان للاشقاء اللاجئين السوريين في المجال الصحي ، ويهدف هذا المشروع إلى توفير علاج الفشل الكلوي لمدة عام واحد للمرضى المستفيدين من المشروع والذي يسهم في تقديم خدمات طبية مميزة وتخفيف الآم ومعاناة الكثير من المرضى .