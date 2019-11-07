شاهد.. إيفانكا ترامب تُثير المغاربة
أثارت صورة لإيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي، مع مزارعة مغربية الجدل في المغرب، بعد تقبيل المزراعة يد إيفانكا.
جاء ذلك خلال جولة لإيفانكا في أحد حقول الزيتون الرئيسية في المغرب، إذ اعتبرت المزارعة أن إيفانكا «أنقذتهم من الضياع وأنها ستُجلب الخير إلى النساء».
يذكر أن إيفانكا ترامب تقوم بجولة في المغرب؛ لدعم تمكين المرأة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86528 ] نشر منذ 3 ساعات
اطردوا المارقين الفاسدين لايمحقوا بركتكم ..
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 2 ساعتين
بغض النظـر عن هـذه الزيـارة 😒 مايحـز في نفسـي هو ثقافة تقبيل اليـد والإنحـناء لدى الأشقـاء المغـاربة .. لم تفـارق ذهنـي صورة شيخ كبيـر وهو يقبـل يـد الأمير الذي لم يتجاوز وقتها سن 16 عـشر !!! ألم يحن الوقـت للحـد من هذه العـادة السيئة.
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2181 ] نشر منذ 2 ساعتين
بغض النظـر عن هـذه الزيـارة 😒 مايحـز في نفسـي هو ثقافة تقبيل اليـد والإنحـناء لدى الأشقـاء المغـاربة .. لم تفـارق ذهنـي صورة شيخ كبيـر وهو يقبـل يـد الأمير الذي لم يتجاوز وقتها سن 16 عـشر !!! ألم يحن الوقـت للحـد من هذه العـادة السيئة.