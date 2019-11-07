شاهد.. إيفانكا ترامب تُثير المغاربة

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت صورة لإيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي، مع مزارعة مغربية الجدل في المغرب، بعد تقبيل المزراعة يد إيفانكا.

جاء ذلك خلال جولة لإيفانكا في أحد حقول الزيتون الرئيسية في المغرب، إذ اعتبرت المزارعة أن إيفانكا «أنقذتهم من الضياع وأنها ستُجلب الخير إلى النساء».

يذكر أن إيفانكا ترامب تقوم بجولة في المغرب؛ لدعم تمكين المرأة.