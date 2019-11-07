حفيدة فريد شوقي: هيثم أحمد زكي كان يشعر أنه سيموت صغيرًا وحيدًا وقد كان

القاهرة(صدى):

نعت الفنانة ناهد السباعي، حفيدة الفنان فريد شوقي، زميلها الراحل هيثم أحمد زكي، بكلمات مؤثرة، فيما شوهدت منهارة خلال تشييع الجنازة.

وقالت ناهد في تدوينة لها: « إنا لله وإنا إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من واحنا صغيريين علطول بتقولي يا نودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بينا وحاسس إني هموت صغير وأنا دايما أرد أقولك إنت بتقول كده عشان رخم ونكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي واخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا.. لو كنت أعرف إن دي آخر مرة أكيد كانت هتفرق في الفراق».

وانتقل هيثم زكي إلى ذمة الله، فجر اليوم، عمر عمر يناهز الـ35 عامًا بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وصُدم المصريون لوفاة الفنان الراحل وحيدًا دون أن يسأل عنه أحد سوى خطيبته، مشيرين إلى أن والدته توفيت في نفس العمر تقريبًا، كما توفي والده في الخمسينيات من عمره.