  • الخميس 7

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. السعودية للكهرباء تختم منافسات بطولة 2019

السعودية للكهرباء تختم منافسات بطولة 2019

السعودية للكهرباء تختم منافسات بطولة 2019
حامد العمري (صدى):

اختتمت الشركة السعودية للكهرباء منافساتها الرياضية لمنسوبيها لكرة القدم والسباحة وكرة الطاولة .

كان ذلك في نهائي بطولة السعودية للكهرباء بنادي الشركة في الرياض ، حيث جمعت المباراة الختامية القطاع الغربي ويمثلها ادارة كهرباء المدينة المنورة والقطاع الشرقي ويمثلها إدارة مرافق الأحساء، وبحضور نجوم الكرة السعودية والذين سبق لهم تمثيل المنتخب السعودي في المحافل الدولية ، كالكابتن صالح النعيمة والكابتن محيسن الجمعان والكابتن إبراهيم العيسى.

واستطاعت إدارة كهرباء المدينة حصد اللقب وتحقيق الفوز بنتيجة قوامها ٣ أهداف مقابل هدف وحيد ، وفي نهاية اللقاء تم تتويج الفائزين وتكريم ضيوف الحفل .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *