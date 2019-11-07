السعودية للكهرباء تختم منافسات بطولة 2019
اختتمت الشركة السعودية للكهرباء منافساتها الرياضية لمنسوبيها لكرة القدم والسباحة وكرة الطاولة .
كان ذلك في نهائي بطولة السعودية للكهرباء بنادي الشركة في الرياض ، حيث جمعت المباراة الختامية القطاع الغربي ويمثلها ادارة كهرباء المدينة المنورة والقطاع الشرقي ويمثلها إدارة مرافق الأحساء، وبحضور نجوم الكرة السعودية والذين سبق لهم تمثيل المنتخب السعودي في المحافل الدولية ، كالكابتن صالح النعيمة والكابتن محيسن الجمعان والكابتن إبراهيم العيسى.
واستطاعت إدارة كهرباء المدينة حصد اللقب وتحقيق الفوز بنتيجة قوامها ٣ أهداف مقابل هدف وحيد ، وفي نهاية اللقاء تم تتويج الفائزين وتكريم ضيوف الحفل .
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