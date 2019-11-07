«أم معيض» تعفو عن قاتلى ابنها قبل تنفيذ القصاص

إبراهيم الزهراني(صدى):

قررت مواطنة في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، اليوم الخميس، العفو عن شقيقين تورطا بقتل ابنها قبل نحو 20 عامًا، قبل نحو أسبوع فقط من تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) بهما.

وجاء ذلك بعد جهود وساطة قادها أمير منطقة الباحة، حسام بن سعود، في إعلان عائلة معيض الغبيشي الزهراني عفوها عن قاتلي ابنها محمد وسعيد الغبيشي الزهراني، إذ ينتمي أطراف القضية لقبيلة واحدة.

وأقدم محمد علي جمعان الغبيشي الزهراني و شقيقه سعيد، على قتل معيض بن عطية الغبيشي إثر خلاف نشب بينهم، ليتم توقيفهما ومحاكمتهما وصدور حكم نهائي بإعدامهما كان من المقرر تنفيذه بعد نحو أسبوع.

وقالت إمارة منطقة الباحة عبر ”تويتر“: ”حسام بن سعود… الصعب في حضوره سهل. تباشرت ربوع الباحة في خميس الفرح، بما أنجزه سموه بلطفه وحسن خلقه وطيب سريرته بحب الناس. بعد استجابة ذوي الدم لشفاعة سموه بمكتبه صباح اليوم. ممن كان سيحل بهما القصاص بعد أسبوع، وهما شقيقان من محافظة قلوة “.

وتقدم الأمير حسام بالشكر لعائلة الضحية بعد عفوها عن القاتليْن، ونقلت إمارة منطقة الباحة عنه قوله ”سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور #حسامبنسعود يتقدم بخالص الشكر والتقدير لأسرة عطية بن معيض الزهراني لتنازلها عن إعدام قاتليْ ابنها معيض بن عطية يرحمه الله وذلك لوجه الله تعالى والذي تم صباح اليوم بمكتب سموه“.