السجن لطالب سعودي بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في أستراليا

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن صدور حكم من محكمة أسترالية ضد طالب سعودي اعتدى على فتاة وقام بتصويرها.

وأوضحت أن الطالب يبلغ من العمر 20 عامًا ومتهم بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 18 عامًا من العمر وتصويرها، فيما أنكر هو التهمة بدعوى رضاها عن ما حدث.

واصطحب الطالب الفتاة من نادي ليلي، إلى محل سكنه الطلابي ومن ثم اعتدى عليها، وفقًا للدعوى، ثم أوصلها بسيارته إلى بيتها وتركها هناك.

وقررت المحكمة حبس الطالب في إصلاحية الشباب، مدة 3 سنوات و6 أشهر.