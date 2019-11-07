السعودية تعرض منتجاتها وخدماتها في أكبر معرض صيني للاستيراد

محمد السعران(صدى):

افتتح اليوم معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبحضور أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، الجناح السعودي المشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد الذي تنظمه الحكومة الصينية ممثلة بوزارة التجارة بدورته الثانية في مدينة شنغهاي في الفترة ما بين 5-10 نوفمبر 2019، والذي يغطي قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات. حيث يقام المعرض هذا العام تحت شعار ” عصر جديد ـ مستقبل مشترك “، وشهد افتتاحه كلاً من الرئيس الصيني والرئيس الفرنسي، بمشاركة 50 جناح وطني يمثلون أكثر من 100 دولة.

تأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بتنظيم الجناح السعودي بالمعرض للعام الثاني على التوالي بهدف تشجيع الشركات السعودية على التوسع والوصول للأسواق العالمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية و جمهورية الصين الشعبية بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين.

كما يشارك ضمن الجناح السعودي الهيئة العامة للاستثمار بهدف جذب الاستثمارات الصينية الى المملكة العربية السعودية وكذلك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهدف إبراز المملكة كوجهة سياحية جديدة على العالم وسهوله التأشيرات السياحية الجديدة حيث يمكن للسائح الصيني الحصول على التأشيرة السياحية مباشرة من الجناح السعودي المشارك بالمعرض.

ويشارك هذا العام، تحت مظلة الجناح السعودي، مجموعة من الشركات السعودية لاستعراض منتجاتهم أمام المستوردين في الأسواق الصينية، والمشاركين من مختلف الدول، بالإضافة إلى الزوار والمهتمين ورجال الأعمال. ومن أبرز من شرّف الجناح السعودي بزيارته سعادة الأستاذ تركي الماضي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية ، وسعادة الأستاذ خالد السالم مدير عام هيئة المدن الصناعية، وسعادة الأستاذ أحمد الكريديس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني والمهندس نزار الحريري رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

وفي إطار ترويج المنتجات المحلية وتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية، تحرص هيئة تنمية الصادرات السعودية على تشجيع الشركات السعودية وحثها على المشاركة تحت مظلتها في المعارض الدولية، لما تجسده من قيمة تصديرية كبرى باعتبارها منصة هامة تُمكن المُصدر السعودي من الانفتاح على الأسواق الدولية، ورفع كفاءة الجودة التنافسية وإيصال المنتجات المحلية للأسواق العالمية.

وأشار الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن مشاركة (الصادرات السعودية) في المعرض تأتي تماشياً مع توجهات المملكة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية، كما نوّه إلى أن مشاركة الشركات السعودية ستعزز من جاهزيتهم للوصول إلى دول الخارج، وستشجعهم على الانفتاح على الأسواق العالمية، كما ستساهم في إبراز جودة المنتجات المحلية للمنافسة مع المصدرين الدوليين.

وقد بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى الصين ما قيمته 127 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس الماضية تصدرها قطاع البتروكيماويات بصادرات بلغت 116 مليار ريال سعودي، يليه قطاع المحركات وقطع الغيار بصادرات بلغت 3.1 مليار ريال سعودي، ثم المعادن بصادرات بلغت 2.8 مليار ريال سعودي، وتجدر الإشارة إلى أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين من التمور بلغت 18 مليون ريال سعودي خلال ذات الفترة .

الجدير بالذكر أن مشاركة المملكة بمعرض الصين الدولي للاستيراد العام الماضي حققت مكاسب عدة من أهمها توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية لتصدير الروبيان الأبيض المجمد من المملكة إلى الصين حيث استهدفت الاتفاقية تصدير 40 ألف طن من الربيان خلال عام 2018م بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال.

ويعد معرض الصين الدولي للاستيراد، من أبرز الفعاليات التجارية العالمية، والبوابة الرائدة لدخول السوق الصينية، فبالإضافة إلى الفرص التصديرية والصفقات التجارية التي يوفرها المعرض، فهو بمثابة المحرك لدفع حركة التجارة العالمية من خلال الحوار المشترك بين الوفود المشاركة وطرح الحلول المبتكرة لتخطي العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين .