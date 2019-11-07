شاهد.. عرض منزل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق للبيع

لندن(صدى):

تقرر بيع منزل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ستانلي بلادوين، مقابل 2.5 مليون جنية إسترليني.

ونشرت الصحف المحلية، صورًا لمنزل رئيس الوزراء البريطاني في فترة العشرينيات، والذي يطل على شاطئ رملي خاص، و يقع بين منحدرين طبيعيين ولديه واجهة أخاذة على ساحل ويلش بمدينة تينبي.

وأوضحت أن المنزل يحتوي على 11 غرفة نوم وغرفة طعام كبيرة ومكتبة ضخمة واستوديو موسيقى وصالة جيم، ومسرح مصرح له إقامة حفلات الزفاف و صالة بلياردو.