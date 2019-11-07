التعليم الجامعي يُعلق على تعطل سفير 2.. ويؤكد: حل المشكلة خلال أيام (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح طارق الأحمري، المتحدث باسم التعليم الجامعي، أسباب تعطل سفير2 ، مؤكدًا أنه نظام متكامل يعمل بطريقة أفضل من سفير 1 الذي استمر في العمل لمدة 7 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة له ببرنامج «ياهلا»، أن سفير 2 به مجموعة كبيرة من المميزات التي ترفع من « الأتمتة»، وتتم الآن معالجة 7 آلاف عملية سابقة في سفير 1.

وتابع: « نظام سفير2 نظام جديد تماما، وعلى الطالب أن يبادر بتحديث ملفه الشخصي ليستفيد من مميزات النظام الجديد»، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق لحل مشكلة سفير 2 .

وأردف: « مشكلة سفير2 ليست إشكالية كبيرة: النظام الجديد أصدر 1819 ضمان مالي، عدد من استخدمه حتى 68245 مستخدم، عدد الطلبات المقدمة فيه 46760 طلب، الطلبات المقبولة منها حتى الآن 17709 طلب، الدعم الفني تلقى 5925 طلب نعمل الآن على حل 3617 منها».