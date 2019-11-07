خورخي ألميرون: سيتأهل الشباب لدور الـ 8 بـ البطولة العربية من الأردن

ماجد محمد(صدى):

عقد الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني لفريق نادي الشباب، مؤتمر صحفى بحضور قائد الفريق سيبا، قبل المواجهة المرتقبة غدا الجمعة، مع شباب الأردن في ” إياب ” دور الـ 16 في البطولة العربية.

وقال الأرجنتيني : ” تنتظرنا الجمعة مباراة هامة فى بطولة كبيرة تعنى لنا الكثير.. ونحن نمثل المملكة العربية السعودية فى هذا الاسنحقاق لذلك يجب علينا أن نقدم مستوي متميز ” .

وأضاف ” ألميرون “، : ” سنواجه فريق قوي وجيد الأداء لكننا سنعمل على حجز بطاقة التأهل من الأردن.. وأتمني أن يكون الفريق فى أحسن أحواله ويقدم اللاعبون أداء مميز ويفوزون فى المباراة “.

وتابع: ” انتهى شوط المباراة الأول فى الرياض، وتبقي الحسم هنا، وسنعمل على تحقيق الفوز، والمباراة تحتاج تركيز كبير لأنها تحدد المتأهل.. الشباب فى مباراة الرياض كانت لديه فرص محققه لكنه لم يستفيد منها لتسجيل أكثر من هدف ” .

واستكمل ” ألميرون ” : ” نتيجة الرياض ليست مطمئنة بالنسبة لنا، لذلك سنبذل كل جهدنا للفوز، وفريق شباب الأردن منظم، ولعب مباراة جيدة فى الذهاب “.

وأكد ” ألميرون ” ، ” أن الفريق الأردني سيستغل عاملي الأرض والجمهور، لكن أنا مدرب متعود على مثل هذه المباريات، كذلك لاعبو الشباب لهم خبرة كبيرة فى مثل هذه الظروف.