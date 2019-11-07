شاهد.. الزعاق يكشف عن حدوث ظاهرة كونية نادرة
كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن ظاهرة كونية نادرة ستحدث يوم الاثنين المقبل.
وأوضح في مقطع فيديو له، أن الظاهرة هي مرور كوكب عطار على قرص الشمس وهو الحدث الذي لن يتكرر إلا بعد 13 عامًا.
يوم الاثنين القادم (2019/11/11) :
سنشاهد أندر الظواهر الكونية وهي مرور كوكب عطارد على قرص الشمس ولن يتكرر إلا بعد 13 سنة pic.twitter.com/tT2FzryL1m
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 7, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86521 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان ربي ، رب الكون العظيم ..
زائر[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 19 دقيقة
مدرس جغرافيا الحصه الرابعه