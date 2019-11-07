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شاهد.. الزعاق يكشف عن حدوث ظاهرة كونية نادرة

شاهد.. الزعاق يكشف عن حدوث ظاهرة كونية نادرة
نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن ظاهرة كونية نادرة ستحدث يوم الاثنين المقبل.

وأوضح في مقطع فيديو له، أن الظاهرة هي مرور كوكب عطار على قرص الشمس وهو الحدث الذي لن يتكرر إلا بعد 13 عامًا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 86521 ] نشر منذ 3 ساعات

سبحان ربي ، رب الكون العظيم ..

[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 19 دقيقة

مدرس جغرافيا الحصه الرابعه

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