شاهد.. الزعاق يكشف عن حدوث ظاهرة كونية نادرة

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن ظاهرة كونية نادرة ستحدث يوم الاثنين المقبل.

وأوضح في مقطع فيديو له، أن الظاهرة هي مرور كوكب عطار على قرص الشمس وهو الحدث الذي لن يتكرر إلا بعد 13 عامًا.