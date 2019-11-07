شاهد.. دينا الشربيني تصرخ في الصحفيين خلال جنازة هيثم أحمد زكي

القاهرة(صدى):

حرص العديد من نجوم الفن، على حضور جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، اليوم الخميس، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الذي تسلّم جثمانه لعدم وجود أحد من أقاربه.

وأظهرت مقاطع فيديو الفنانة دينا الشربيني، وهي تنفعل على الصحفيين والمصورين المتواجدين لتغطية الجنازة، إذ صرخت قائلة : «بتصوروا إيه».

وكان أبرز المشيعين من الفنانين، كل من : « ناهد السباعي، ودينا الشربيني، وزينة، ومحمد فراج، وبسمة، وطارق عبدالعزيز، وباسم سمرة، وأحمد السعدني ».

وانتقل هيثم زكي إلى ذمة الله، فجر اليوم، عمر عمر يناهز الـ35 عامًا بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وصُدم المصريون لوفاة الفنان الراحل وحيدًا دون أن يسأل عنه أحد سوى خطيبته، مشيرين إلى أن والدته توفيت في نفس العمر تقريبًا، كما توفي والده في الخمسينيات من عمره.