بالفيديو.. الكلباني : سأشجع الهلال لهذا السبب وسأكون سعيدًا من أجله

ماجد محمد(صدى):

أوضح الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض، اليوم الخميس، السبب الذي سيدفعه لتشجيع نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وقال الكلباني في برنامج “ مع الكلباني ” على قناة SBC: سأُشجع نادي الهلال ضد أوراوا، لأن أبنائي كلهم عاشقون لنادي الهلال، وبالطبع إذا فاز الهلال سأكون سعيدًا من أجلهم.

وأضاف الكلباني: تشجيع الهلال أيضًا مبدأ وطني لأن الهلال ممثل المملكة في النهائي الآسيوي وأتمنى له كل التوفيق.

واختتم قائلا : أريد توجيه رسالة خاصة للنصراويين بألا يتحدثوا عن الهلال بسخرية في النهائي الآسيوي ولا يتبعوا مبدأ “الطقطقة” حتى نهاية مباراتي النهائي.