بالفيديو.. الكلباني : سأشجع الهلال لهذا السبب وسأكون سعيدًا من أجله
أوضح الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض، اليوم الخميس، السبب الذي سيدفعه لتشجيع نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.
وقال الكلباني في برنامج “ مع الكلباني ” على قناة SBC: سأُشجع نادي الهلال ضد أوراوا، لأن أبنائي كلهم عاشقون لنادي الهلال، وبالطبع إذا فاز الهلال سأكون سعيدًا من أجلهم.
وأضاف الكلباني: تشجيع الهلال أيضًا مبدأ وطني لأن الهلال ممثل المملكة في النهائي الآسيوي وأتمنى له كل التوفيق.
واختتم قائلا : أريد توجيه رسالة خاصة للنصراويين بألا يتحدثوا عن الهلال بسخرية في النهائي الآسيوي ولا يتبعوا مبدأ “الطقطقة” حتى نهاية مباراتي النهائي.
فيديو | #عادل_الكلباني: أمام #أوراوا في النهائي الآسيوي سأشجع #الهلال، وأتمنى لهم الفوز..
تتوقعون وش السبب؟ 🤔@abuabdelelah#كفى_تعصبًا_مع_الكلباني pic.twitter.com/Ai1mUhMukS
— SBC channel (@SBC_Channel) November 7, 2019
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