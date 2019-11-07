ملك ماليزيا يضع شرطًا غريبًا لإنهاء أزمته مع ملكة جمال روسيا

كوالالمبور(صدى):

وضع ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، وديعة بنكية تقدر بـ 250 ألف دولار لطليقته ملكة جمال روسيا، بشرط أن تربي ابنهما كمسلم وألا يتصل ابنه به نهائيًا.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن تلك الشروط جاءت كجزء من التسويقة بين ملك ماليزيا وزوجته السابقة، خاصة بعد تنازله عن العرش من أجل زواجهما الذي استمر لأقل من عام.

وكان محامي ملك ماليزيا السابق، قد شكك في نسب الطفل حتى أصرت أوكسانا فوفودينا ملكة جمال روسيا السابقة على إثبات أبوة الملك باختبار حمض نووي وذلك بعد اللجوء للمحكمة.

وتهدف الوديعة التي وضعها ملك ماليزيا للطفل إلى إنتاج أرباح سنوية قدرها 1500 دولار لمساعدته في مصاريفه الجامعية مع تقدمه في العمر.

ورفضت “أوكسانا” تلك الصفقة التي ستجبرها على حذف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت بالحصول على 20 مليون دولار وفيلا في إسبانيا بالإضافة لـ 30 ألف دولار شهريًا لإعالة الطفل.