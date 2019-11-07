كلوب يعلن مشاركة إيدرسون في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

بدأت المناوشات، بين الثنائي بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ويورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مبكرًا، قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وعلق يورغن كلوب على إصابة ايدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في مباراة فريقه أمام أتالانتا مساء أمس بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: ” أتوقع مشاركة إيدرسون بنسبة 100% في المباراة أمامنا، لقد شاهد المباراة، ولم أشاهد أي مشكلة لدى إيدرسون “ .

وأضاف المدرب الألماني: ”لقد حدث ما توقعه الجميع بالأمس، وخروجه من ملعب المباراة كان احترازيًا“.

وتابع: ”إيدرسون هو الحارس الأساسي في فريقه، لقد حدث أمر مماثل في الموسم الماضي، ثم شارك بشكل طبيعي بعد يومين فقط“.