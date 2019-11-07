الديوان الملكي يعلن خطبة الأميرة راية بنت الحسين على صحفي بريطاني

عمان(صدى):

أعلن الديوان الملكي الأردني، خطبة الأميرة راية بنت الحسين، على الصحفي البريطاني نيد دونوفان، وذلك في بيان رسمي.

وقال البيان: ” يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطبة صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان، التي تمت يوم السبت الموافق 26 أكتوبر عام 2019 “.

وأضاف البيان: ” ويقدم الديوان الملكي الهاشمي خالص تهانيه لصاحبة السمو الملكي الأميرة راية وللسيد دونوفان بهذه المناسبة “.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الصحفي البريطاني عمل في العديد من الصحف الشهير مثل ” تايمز ” و ” ديلي ميل ” ، بالإضافة لتقديمه برنامج عن الأحداث الجارية ” بي بي سي “.

وأضافت الصحيفة أن ” نيد ” هو ابن الروائية شانتال صوفيا، ورجل الأعمال باتريك دونوفان، وسبق لوالدته الزواج من الممثل البريطاني الشهير جوليان هوليواي.