أنباء عن إحالة قضية عبدالرزاق حمدالله إلى النيابة العامة

ماجد محمد(صدى):

انتشرت أنباء عن إحالة شرطة منطقة الرياض ملف قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى النيابة العامة.

ورفضت موظفة مطار الملك خالد التنازل عن القضية، إذ أن اللاعب تلفظ عليها بألفاظ نابية، فيما تم مراجعة كاميرات المراقبة وتسلمت الشرطة اللاعب.

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