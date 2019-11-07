أنباء عن إحالة قضية عبدالرزاق حمدالله إلى النيابة العامة
انتشرت أنباء عن إحالة شرطة منطقة الرياض ملف قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى النيابة العامة.
ورفضت موظفة مطار الملك خالد التنازل عن القضية، إذ أن اللاعب تلفظ عليها بألفاظ نابية، فيما تم مراجعة كاميرات المراقبة وتسلمت الشرطة اللاعب.
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الواقع[ عدد التعليقات: 7405 ] نشر منذ 29 دقيقة
اقل شي يستحقه هو الأبعاد عن أراضي المملكة
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 29 دقيقة
كفوااااااااااااااااااا
وبعهد الحزم ما يصح الا الصحيح
عبدالله فريج / الاردن[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 17 دقيقة
كان لي تعليق سابق بان المملكة العربية السعودية بلد القانون والمؤسسات ….ولا أحد فوق القانون …..وها نحن نسمع خبر مفرح ..لهيبة موظفي الامن في الحدود والمطارات…وبان القضية تم تحويلها حسب الأصول للمرجع المختص وبالمناسبة لا يهمني ان الموضوع يتعلق بلاعب او غير لاعب ….الأهم هو ….الحق العام ….وهيبة موظفة الامن …فهي بنت من بناتنا وأخت من اخواتنا …
فكل المحبة والتقدير والاحترام للسعودية قيادة وشعبا .