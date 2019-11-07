بالفيديو.. موجة غضب من افتتاح مطعم ورقص فتيات: ملهى ليلي

أبو ظبي(صدى):

أثار حفل افتتاح مطعم في دولة الإمارات، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصلة رقص لمجموعة من الفتيات.

وحضر الحفل إحدى الفرق الفنية الموسيقية، لتشتعل الفتيات بالرقص على أغانيهم في صالة المطعم.

وحصل الفيديو على موجة انتقادات حادة وحالة كبيرة من الغضب، واصفين المطعم بالملهى الليلي.