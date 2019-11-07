بالفيديو.. موجة غضب من افتتاح مطعم ورقص فتيات: ملهى ليلي
أثار حفل افتتاح مطعم في دولة الإمارات، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وصلة رقص لمجموعة من الفتيات.
وحضر الحفل إحدى الفرق الفنية الموسيقية، لتشتعل الفتيات بالرقص على أغانيهم في صالة المطعم.
وحصل الفيديو على موجة انتقادات حادة وحالة كبيرة من الغضب، واصفين المطعم بالملهى الليلي.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد تحليل ذبذبات هز القربه..اتضح انهن مغربيات..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86490 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, استغفر الله العظيم ..
.. الإمارات منغمسه باالرذيله منذ زمن ..
اسير الصمت[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 56 دقيقة
المراقص والملاهي اليليه في كل شارع في الامارات وش معنى هذا الي صار عليه ضجه اكيد تنافس
الحقباني[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 44 دقيقة
ليس مستغرب
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2178 ] نشر منذ 37 دقيقة
ذلكـ لأنهـا تستقـبل وافـدين من جمـيع البـلدان دون قيـد أو شرط ياأخ أبومحمد .. يكفـي أنهـا البلـد الوحيـد الذي يفـوق عدد وافديـه عـدد سكانه .. وهذا بلا شكـ سابقـة خطـيرة تخل بالتوازن الطبيعـي لأي بلد وأولهـا الإخلال بالـدين والأعـراف والعـادات .. يكفـي أن تمشي ساعـة واحدة في شوارعـها لتدركـ حجـم المصيبـة التي أوقعـو انفسهـم فيها .. أولهـم الهنـود وطقوسهم الغريبة .. يعبد 500ألف إله ويوظـف سائق لحافلة المدرسـة !! لا ويغنـي لهم بالإنجليـزي “انا لا أؤمن بالقدر أنا أصنع قدري بنفسي” !!!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86490 ] نشر منذ 10 دقائق
المثل قال // هذا بلا ابوك ياعقاب ..
.. نعم اختنا الفاضله ، بلد منفتح ومنفسخ عن القيم الإسلاميه والأخلاق العربية الأصيله ، وهذا هو سر المصيبه..
.. قبول الأجانب وقبول عاداتهم ودياناتهم وأراذل افعالهم اللاأخلاقيه ، هي سبب دمار المجتمع العربي المحافظ على دينه وعروبته وكينونته الأصيله ، وجوهرها الدين وسمو الأخلاق والعادات الحميده ..
.. لو قُيّدت الوفود بعادات اهل البلد ومراعات حدوده الدينيه ، وأي شخص يبدر منه ماينافي ذالك ، يُطرد من البلد .. لما حصل هذا التفسخ المقزز للنفوس العفيفه ..
.. مثل آخر قال // السمكة تفسد من رأسها ..
.. وعلى مااظن ان الراس فاسد من اول وغشى الفساد الجسد قبل المؤثرات الخارجيه ..
.. هذا ، والله اعلم ، يااختنا الفاضله دهر ..