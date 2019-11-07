بالفيديو.. انطلاق Futuron الاختبارية بالقيادة الذاتية من كيا

سيول(صدى):

أعلنت شركة السيارات العالمية ” كيا ” ، عن انطلاق سيارتها الاختبارية الكهربائية Futuron المميزة بتصميمها وتقنيتها.

تعتبر كيا Futuron أول سيارة SUV كوبيه من الشركة، ولكنها للأسف ليست سيارة إنتاجية. تلمح Futuron إلى سيارة SUV كوبيه كهربائية مستقبلية، وتحمل تصميم مستوحى بشكل عام من السماء حسب كيا، وتتميز بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED بتصميم هندسي.

أبرز ما يميز سيارة كيا الاختبارية هو تقنية القيادة الذاتية من المستوى الرابع, تسمح لقائد السيارة بترك المقود واختيار وضعية القيادة الذاتية في أي وقت وتغيير وضعية المقعد كذلك لأجل أخذ قسط من الراحة.

كما تتميز الداخلية بواجهة مستخدم رسومية محيطية وتدمج مجموعة الأدوات بشكل فعال في لوحة القيادة.