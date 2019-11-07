عصير البطيخ ..أفضل طريقة للتخلص من دهون الرقبة بطرق طبيعية

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء أسباب ظهور الدهون في منطقة الرقبة، حيث تتراكم عند أصحاب الوزن الزائد أو من يعانين من السمنة المفرطة.

وتظهر الدهون في الرقبة عند من يعانون من بعض الحالات الصحية مثل متلازمة الاضطراب الهرموني أو مشاكل في الغدة الدرقية.

وقال الخبراء إن هناك نصائح فعالة للتخلص من دهون الرقبة : وهي زيت جوز الهند العضوي: مصدر طبيعي للأحماض الدهنية المتوسطة السلسلة التي ترفع عملية الأيض وبالتالي حرق الدهون الزائدة بشكل طبيعي وفعال. ينصح بتناول ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند العضوي كل صباح، ناهيك عن استخدام الزيت الدافئ لتدليك الرقبة بشكل منتظم.

ورغم أن أغلب أنواع العصائر تتضمن نسبة عالية من السكريات وينصح بالتخفيف من تناولها قصد الحفاظ على ثبات الوزن، إلا أن عصير البطيخ الأحمر لا يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية أو الدهون، والأهم أنه غني بالفيتامينات الحيوية مثل البوتاسيوم وفيتامين أ وهي عناصر ضرورية لحرق الدهون الزائدة.

ويحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من الفيتامين سي الذي ينشط الجسم ويعزز عملية التمثيل الغذائي مما يساعدك على حرق الدهون الزائدة. أضيفي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة من العسل لمقدار كوب من الماء الدافئ وتناوليه بشكل يومي.